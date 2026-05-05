Metáfora de la mariposa: cuando la crisálida no se abre desde afuera

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.





“Lo que la oruga llama el fin del mundo, el resto del mundo lo llama mariposa”, Lao Tzu.

Hay una escena silenciosa en la naturaleza que, si se observa con detenimiento, redefine por completo la forma en que entendemos el crecimiento: el momento en que una mariposa intenta salir de su crisálida.

Lejos de ser un proceso inmediato o asistido, es un acto profundamente exigente. La mariposa no “nace volando”. Primero debe luchar.

Desde la biología, este proceso es tan preciso como indispensable. Cuando la mariposa está lista para emerger, su cuerpo comienza a bombear hemolinfa —el equivalente a la sangre en los insectos— hacia sus alas. Estas, inicialmente arrugadas y débiles, requieren presión, esfuerzo y movimiento para expandirse completamente. La estrechez de la crisálida no es un obstáculo accidental: es el mecanismo que obliga al cuerpo a hacer este trabajo vital.

Si alguien interviniera —abriendo la crisálida para “ayudar”— lo que parecería un acto compasivo terminaría siendo una condena. La mariposa saldría con alas frágiles, incapaces de sostener el vuelo. Viviría, sí, pero sin la capacidad de desplegar aquello para lo que fue diseñada.

En otras palabras: sin esfuerzo, no hay vuelo.

Esta metáfora, profundamente respaldada por la ciencia, encuentra un eco directo en el liderazgo contemporáneo. Especialmente en aquel liderazgo que se inspira en el coaching, donde el foco no está en resolver por otros, sino en desarrollar a otros.

En muchas organizaciones, aún persiste una cultura donde el líder interviene constantemente, resuelve, facilita en exceso o incluso “rescata” a su equipo de la incomodidad. Aunque estas acciones suelen nacer de una intención positiva —eficiencia, rapidez o incluso cuidado— terminan debilitando el músculo más importante del talento humano: su capacidad de pensar, decidir y sostener sus propios procesos.

Un liderazgo con estilo coach comprende algo esencial: el crecimiento no se delega, se vive. Y muchas veces, se vive en tensión.

Desde esta perspectiva, el rol del líder no es abrir la crisálida, sino sostener el espacio seguro donde el otro pueda atravesarla. Esto implica desarrollar habilidades como la escucha profunda, la formulación de preguntas que expanden la mirada, la confianza en los tiempos del otro y, sobre todo, la capacidad de tolerar el proceso sin intervenir de más.

Porque cuando una persona logra “irrigar sus alas” —cuando ha atravesado el desafío, ha encontrado sus propias respuestas y ha fortalecido su criterio— no solo resuelve un problema puntual. Se transforma.

Y esa transformación es la base del desarrollo sostenible en cualquier organización.

Desde un enfoque organizacional, esto se traduce en culturas donde el error es fuente de aprendizaje, donde el desafío no se evita sino que se gestiona, y donde el liderazgo deja de ser una figura que concentra respuestas para convertirse en un catalizador de posibilidades.

El liderazgo estilo coach no busca colaboradores dependientes, busca individuos capaces de volar.

Y volar, como en la naturaleza, no es un acto que se enseña desde afuera. Es un proceso que se fortalece desde adentro, en medio del esfuerzo, la incomodidad y la expansión.

Quizá la pregunta que queda abierta es esta: ¿Estoy siendo un líder que abre crisálidas o uno que acompaña a desplegar alas?

Si este enfoque resuena con usted y desea profundizar en el desarrollo de liderazgo consciente y transformacional en su organización o en su vida profesional, puede contactarme a través de mis redes sociales, al correo [email protected] o al WhatsApp 7007-1250. Será un gusto acompañarle en ese proceso de crecimiento que, como el vuelo de una mariposa, comienza desde adentro.

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