Más allá de China: El ascenso del Sudeste Asiático en la economía mundial

Dr. Alexander López / Académico de la Universidad Nacional de Costa Rica.​

Recientemente tuve la oportunidad de visitar nuevamente el Sudeste Asiático y atestiguar una región en pleno auge económico, siendo el ejemplo más dinámico de lo que hoy se denomina economía emergente. Ciertamente, el éxito económico de gran parte del Sudeste Asiático se explica por una combinación de políticas públicas, factores geográficos e integración regional y mundial. Aunque con algunas o muchas diferencias entre los diferentes países en aspectos no solo económicos, sino institucionales y políticos, hay una serie de elementos comunes que explican el ascenso de estos países y de la región.



¿Cuáles son algunos de estos elementos comunes?



Si bien es cierto, es difícil homogeneizar, algunos de los aspectos que son bastante comunes en todas las economías, son los siguientes:



Apertura al comercio internacional: Muchos países adoptaron estrategias orientadas a la exportación, produciendo bienes para mercados﻿ globales como electrónicos, textiles, automóviles y semiconductores.



Atracción de inversión extranjera: Ofrecieron incentivos fiscales, estabilidad relativa y mano de obra competitiva, lo que atrajo a empresas multinacionales que instalaron fábricas y centros de producción.



Ubicación estratégica: La región se encuentra en una de las principales rutas marítimas del mundo, lo que facilita el comercio entre China, Japón, India y otros mercados internacionales.



Integración regional: La cooperación a través de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) favoreció el comercio, la inversión y la coordinación económica entre los países miembros.



Adaptación a las cadenas globales de valor: La región se convirtió en un centro clave para la fabricación de componentes electrónicos, productos tecnológicos y bienes industriales, aprovechando la fragmentación internacional de la producción.



En esta primera parte (vendrá un segundo artículo que abordará otros elementos), se discute el tema de la apertura comercial, la atracción de inversiones y la ubicación geográfica como elementos centrales para entender el desarrollo de las economías emergentes en el Sudeste Asiático.

En primer lugar, la apertura comercial ha sido uno de los factores más importantes del crecimiento económico en el Sudeste Asiático, ya que ha impulsado las exportaciones, es así como, en lugar de producir solo para el mercado interno, muchos países orientaron su economía hacia la exportación de manufacturas como productos electrónicos, textiles, automóviles y maquinaria. Hoy día, las principales exportaciones de los países del Sudeste Asiático son productos electrónicos y tecnológicos: semiconductores, computadoras, teléfonos móviles, circuitos integrados y componentes electrónicos, vehículos y autopartes. Pero también la industria textil ha experimentado un gran desarrollo en prendas de vestir y de calzado en países como Vietnam y Camboya, entre otros.



En segundo lugar, la atracción de inversión extranjera directa (IED) ha sido un factor clave en el éxito económico del Sudeste Asiático, ya que permitió acelerar la industrialización y el crecimiento. Este proceso, en conjunto con el anterior, ha permitido la creación de empleo y ha generado que estos países experimenten un importante alivio en el tema de la superación de la pobreza; solo en Indonesia se estima que cerca de 30 millones de personas han salido de la línea de la pobreza gracias al nuevo modelo. La llegada de empresas extranjeras generó millones de puestos de trabajo en industrias como la electrónica, el automóvil, los textiles y la manufactura. Igualmente, siguiendo un poco el modelo chino, las empresas multinacionales introdujeron nuevas tecnologías, procesos de producción y técnicas de gestión que aumentaron la productividad.



Uno de los factores importantes en relación a la inversión extranjera, es la creación de zonas económicas especiales, siendo esta un componente clave del modelo del Sudeste Asiático. Algunas de las principales ZEE del Sudeste Asiático son: Batam Free Trade Zone (Indonesia), que destaca por sus industrias electrónicas, navales y manufactureras; Saigon Hi-Tech Park (Vietnam), que alberga empresas de alta tecnología; Eastern Economic Corridor (Tailandia), enfocada en industrias avanzadas como la robótica, la aviación, los vehículos eléctricos y la biotecnología; y Subic Bay Freeport Zone (Filipinas), un centro de logística y manufactura, desarrollado sobre una antigua base naval.



Finalmente, y como tercer factor, la ubicación geográfica ha sido un factor clave para el crecimiento de las economías del Sudeste Asiático por al menos tres razones:

Posición estratégica: La región se encuentra entre los océanos Índico y Pacífico, conectando Asia con Europa, África y Oceanía. Esto la convierte en un importante punto de paso para el comercio internacional.



Rutas marítimas importantes: Por el Sudeste Asiático pasan algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo, como el estrecho de Malaca, lo que facilita el transporte de mercancías y reduce los costos comerciales.



Atracción de inversiones: Su ubicación ha favorecido la instalación de puertos, zonas industriales y centros logísticos.

Esta posición geográfica privilegiada se ve reflejada en la red de importantes puertos que se ubican en puntos estratégicos; entre los más importantes están el Puerto de Singapur, uno de los puertos con mayor movimiento de contenedores del mundo, el Puerto Klang (Malasia), uno de los más activos de la región, y el Puerto de Tanjung Priok (Indonesia), el puerto más grande de Indonesia y un centro fundamental para el comercio del archipiélago.

En conclusión, el ascenso de las economías del Sudeste Asiático refleja una profunda transformación en el panorama económico global, consolidando la región como un actor clave. Ciertamente, persisten desafíos como la desigualdad, la sostenibilidad ambiental y las tensiones geopolíticas, pero las perspectivas siguen siendo favorables para los próximos años, en donde su dinamismo y su influencia en el escenario internacional seguirán creciendo.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores corresponden únicamente a sus opiniones y no reflejan las de Teletica.com, su empresa matriz o afiliadas.





​