Los desafíos globales de la transición energética

7 de marzo de 2024, 8:30 AM

Lo anterior no es poca cosa, pues plantea una reconceptualización del modelo de desarrollo y, por tanto, genera nuevos escenarios con ganadores y perdedores.

Las principales conclusiones técnicas que surgen del balance no son información nueva, pues se sabe que el mundo está muy lejos de cumplir las metas planteadas en el Acuerdo de París; las naciones no están preparadas para los peligros climáticos, los países desarrollados no están brindando suficiente apoyo a los países en desarrollo y la ventana para un cambio significativo se está cerrando.