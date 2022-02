Lo que implica un liderazgo con integridad

Henry Álvarez, Unidad de Cuidado Espiritual.



"Corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable", Amos 5:24.



Algunos de los grandes problemas a nivel político, social y económico son, en gran parte, producidos por la falta de justicia, integridad y honestidad. Los costarricenses saldrán a votar este 6 de febrero, porque es su responsabilidad, pero también deben hacerlo con inteligencia y conciencia.

La transformación de un país empieza primero por la transformación interior del líder y esta tiene un efecto importante en nuestra sociedad. Los valores que dictan la vida de un líder son el motor de su liderazgo y el soporte de su durabilidad. De nada sirve tener líderes con un gran coeficiente intelectual, con grandes talentos, pero con poca solvencia emocional y espiritual.

Es por eso que hay una gran urgencia de tener líderes con una gran solvencia a nivel emocional y espiritual y no solo intelectual, que sepan pedir perdón cuando se equivocan, con una alta capacidad de humildad y de mansedumbre, que no usen el poder para sus beneficios sino para el servicio del pueblo. Esto es liderar con valores, que por ninguna circunstancia negocien la verdad. Que haya coherencia entre el discurso y su conducta. Con un carácter firme, que decidan decir no a la corrupción y sí a la verdad, a la integridad y a la honestidad.

Se necesitan líderes que modelen con su vida lo que dicen ser y cumplan sus promesas en su plan de gobierno. La credibilidad es lo que se ha perdido y es lo que el pueblo necesita en estos momentos. Un buen lider, al finalizar su gobierno, debería dejar una marca y un legado basado en la integridad para la siguiente administración.

Estamos viviendo un momento histórico nunca visto en estas elecciones. Los invito a votar como buenos ciudadanos que somos, ejerciendo el voto, ya que es un gran privilegio que tenemos de vivir en un país democrático. No solo vote porque es una responsabilidad, hágalo con inteligencia y con conciencia. Por esta razón es que es tan crucial que, antes de abocarse a algún partido político, revise muy bien los fundamentos ideológicos, donde usted como ciudadano no comprometa sus valores y sus principios.