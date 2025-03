Liderar con inteligencia: el arte de hacer menos y lograr más

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.





"No es la falta de tiempo lo que nos frena, sino la falta de enfoque", Tim Ferriss.

Hace algunos años, en medio de una agenda saturada y una lista interminable de pendientes, descubrí una verdad que cambió mi manera de trabajar y vivir: no todo lo que hacés tiene el mismo impacto.

Muchas de mis acciones diarias parecían urgentes, pero al analizarlas, me di cuenta de que solo unas pocas eran las que realmente generaban resultados. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento: durante una semana registré cada una de mis tareas y, al final, revisé cuáles me habían acercado a mis objetivos. ¿El hallazgo? La gran mayoría de lo que hacía no tenía un impacto significativo.

Si usted siente que trabaja sin descanso, pero avanza poco, le invito a reflexionar:

¿Cuáles de sus actividades diarias realmente le acercan a sus metas?

¿En qué́ invierte tiempo sin un retorno significativo?

Si solo pudiera enfocarse en tres cosas esta semana, ¿cuáles serían?

El poder de enfocarse en lo esencial

Este principio no solo se aplica en el ámbito laboral. Pensemos en el dinero: ¿realmente gastamos en lo que nos genera mayor bienestar? Muchas veces, destinamos la mayor parte de nuestros ingresos a cosas que nos dan placer inmediato, pero que no nos brindan satisfacción a largo plazo.

Ejemplo 1: ¿En qué gastamos nuestro dinero?

Un amigo descubrió que mes a mes, su cuenta bancaria se vaciaba sin saber exactamente en qué. Cuando revisó sus gastos, notó que el 80% de su felicidad provenía de solo un 20% de sus compras: experiencias con seres queridos, viajes, libros, formación personal. En cambio, gran parte de su dinero se iba en cosas que no recordaba haber comprado o en suscripciones que ni siquiera usaba. Al reorganizar sus prioridades, sintió que disfrutaba más sin necesidad de gastar más.

Ejemplo 2: ¿Con quién compartimos nuestro tiempo?

Algo similar sucede con las relaciones. Si revisa su círculo cercano, notará que hay pocas personas que realmente suman a su vida. Una clienta se dio cuenta de que, aunque pasaba mucho tiempo rodeada de gente, las conversaciones significativas que le aportaban crecimiento personal y bienestar solo ocurrían con un pequeño grupo de amigos y colegas. Desde entonces, decidió invertir más tiempo en esos vínculos de calidad y menos en compromisos sociales que no le aportaban nada.

Ejemplo 3: ¿En qué usamos nuestra energía?

Incluso nuestro bienestar emocional y físico responde a esta lógica. Muchas veces creemos que hacer ejercicio dos horas al día o seguir dietas extremas es la clave para estar saludables, cuando en realidad un pequeño número de hábitos bien elegidos puede marcar toda la diferencia. Dormir bien, moverse un poco todos los días y alimentarse con consciencia puede representar solo un 20% del esfuerzo, pero generar el 80% de los resultados.

Cómo aplicar este enfoque en su día a día. Si quiere mejorar su productividad y reducir el agotamiento, tle propongo un desafío:

1. Detecte lo que realmente importa

Durante una semana, lleve un registro de sus actividades, gastos y relaciones. Luego pregúntese: ¿Cuáles me generan más satisfacción? ¿Cuáles fueron solo ruido?

2. Proteja su tiempo, dinero y energía para lo que suma

Reserve en su agenda momentos exclusivos para esas pocas cosas que generan el mayor valor. No permita interrupciones ni distracciones en esos momentos clave.

3. Suelte lo innecesario

Reflexione: ¿Qué podría delegar, automatizar o eliminar por completo? A menudo, estamos aferrados a tareas, compromisos o gastos que no nos suman, solo por costumbre.

En un mundo donde estar ocupado parece sinónimo de éxito, el verdadero liderazgo está en saber diferenciar entre lo urgente y lo importante.

Si quiere aprender a trabajar con más impacto y menos desgaste, contácteme al WhatsApp 7007-1250 o escríbame a [email protected].

