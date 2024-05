Liderando con propósito: la brújula de los valores

Dra. Johana Alvarado/ ICF Young Leader Award.



En el "corre corre" de la vida profesional, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Sin embargo, los valores actúan como una brújula, guiando nuestras decisiones y recalculando nuestro rumbo hacia el éxito y la satisfacción personal. Esta reflexión subraya la importancia de los valores en la vida, y cómo pueden ser utilizados para tomar decisiones más acertadas y significativas.

¿Cuál es la importancia de los valores en la toma de decisiones?



Los valores son los principios fundamentales que rigen nuestras acciones y decisiones. Cuando estamos alineados con ellos, nuestras decisiones se vuelven más coherentes y auténticas, lo que nos permite liderar con integridad y propósito.

Además, vivir de acuerdo con nuestros valores nos ayuda a enfrentar desafíos con mayor resiliencia y a mantenernos enfocados en nuestras metas a largo plazo.



Protocolo para identificar los valores de vida principales



Para descubrir sus valores principales, es útil seguir un proceso introspectivo. Aquí le presentamos un protocolo sencillo que puede seguir:



Reflexión personal:

• Pregunta 1: ¿Qué actividades me llenan de energía y me hacen sentir realizado?

• Pregunta 2: ¿Cuáles son los momentos de mi vida en los que me he sentido más orgulloso?

• Pregunta 3: ¿Qué cualidades admiro en las personas que respeto?



Análisis de experiencias:

• Pregunta 4: ¿Qué decisiones importantes he tomado que me han llevado a sentirme satisfecho?

• Pregunta 5: ¿Qué situaciones me han causado incomodidad o conflicto y por qué?

Identificación de temas comunes:

• Pregunta 6: ¿Qué patrones o temas comunes surgen en mis respuestas anteriores?

• Pregunta 7: ¿Cómo puedo resumir estos temas en palabras clave (por ejemplo, honestidad, compasión, justicia)?

Recomendaciones para aplicar los valores en ambientes profesionales y personales



Una vez que ha identificado sus valores, es crucial aplicarlos de manera consciente en su vida diaria. Aquí algunas recomendaciones para diferentes contextos:



Ambiente profesional:

• Tomar decisiones éticas: use sus valores como guía para tomar decisiones que sean éticamente correctas y alineadas con su integridad personal.

• Liderazgo inspirador: lidere con el ejemplo, demostrando sus valores en todas sus interacciones y decisiones. Esto inspirará confianza y respeto en su equipo.

•Cultura organizacional: promueva una cultura en su organización que refleje sus valores, creando un ambiente de trabajo cohesionado y motivador.



Vida personal:

• Relaciones significativas: cultive relaciones con personas que compartan y respeten sus valores, fortaleciendo conexiones auténticas y duraderas.

• Gestión del tiempo: priorice actividades y compromisos que estén alineados con sus valores, asegurando que su tiempo se invierta en lo que realmente importa.

• Crecimiento personal: utilice sus valores como criterio para establecer metas personales que le impulsen hacia un desarrollo continuo y significativo.



En conclusión



Liderar con propósito requiere un entendimiento profundo de nuestros valores y un compromiso para vivir de acuerdo con ellos. Al recalcular nuestros pasos y decisiones con la brújula de los valores, no solo mejoramos nuestra efectividad como líderes, sino que también encontramos una mayor satisfacción y sentido en nuestras vidas.



Invitación a la acción:



Tómese un momento esta semana para reflexionar sobre sus valores. Use el protocolo propuesto para identificarlos y comience a integrarlos conscientemente en su vida diaria. Al hacerlo, estará dando pasos firmes hacia un liderazgo más auténtico y una vida más plena.



Liderando con propósito: la brújula de los valores, es una invitación a todos los líderes profesionales a reencontrarse con sus principios fundamentales y a liderar desde un lugar de integridad y autenticidad.

¡Haga de sus valores su norte para guiar su camino hacia el éxito!





