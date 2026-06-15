La presión de convertirse en una versión definitiva de uno mismo

Dra. Johanna Alvarado/ICF Young Leader Award.

﻿“Solo sé que no sé nada”, Sócrates.



La frase “Si sabes algo, no lo digas, transfórmalo en una pregunta” no aparece registrada como una cita textual de Sócrates. Sin embargo, refleja con precisión el espíritu de su pensamiento: la convicción de que las preguntas profundas suelen abrir más caminos que las respuestas apresuradas.

Hace algún tiempo conversaba con una persona que acababa de alcanzar una meta que había perseguido durante años. Desde afuera parecía estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Había logrado aquello que durante tanto tiempo deseó. Sin embargo, la pregunta que llevaba consigo no era cómo seguir creciendo ni cuál sería su próximo objetivo.



Su pregunta era mucho más humana: “¿Y ahora quién soy?”



Aquella conversación me recordó algo que observo con frecuencia en los procesos de coaching, en la consulta psicológica y en la vida misma: los momentos más transformadores no suelen aparecer cuando todo está claro, sino cuando comenzamos a cuestionar aquello que creíamos definitivo.



¿Y si el verdadero crecimiento humano comenzara cuando dejamos de exigirnos tener respuestas permanentes? Vivimos en una cultura que premia la certeza.



Las organizaciones suelen admirar a quien aparenta claridad absoluta. Las redes sociales amplifican las voces que hablan con seguridad inquebrantable. Poco a poco terminamos creyendo que liderar, influir o inspirar implica no dudar jamás.



La experiencia humana cuenta una historia diferente. La vida nos transforma constantemente.



Existen períodos en los que una versión de nosotros empieza a quedarse pequeña, mientras otra aún no termina de definirse. Son etapas que pueden generar incertidumbre, incomodidad e incluso miedo. Al mismo tiempo, suelen convertirse en oportunidades extraordinarias para redescubrir quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser.

El coaching más profundo suele emerger en ese umbral de transformación, no como una técnica, no como una metodología, sino como un encuentro genuino entre seres humanos.

Porque las personas no somos proyectos terminados. Somos historias en desarrollo. Somos conciencia expandiéndose. Somos significado reconstruyéndose una y otra vez.



Una de las mayores presiones de nuestro tiempo es la creencia de que ya deberíamos haber llegado a una versión final de nosotros mismos. ¿Llegado a dónde? ¿A una identidad completamente resuelta? ¿A una estabilidad emocional permanente? ¿A una sensación continua de control? La realidad rara vez funciona así.



Incluso quienes acompañan procesos humanos atraviesan dudas, contradicciones y momentos de redefinición personal. La diferencia no está en evitar esas experiencias, sino en aprender a transitarlas sin convertirlas en motivo de vergüenza.



Detrás de muchos liderazgos admirados existen personas agotadas de sostener personajes. Personas que aprendieron a verse fuertes cuando lo que realmente necesitaban era comprenderse mejor. Personas que confundieron competencia con perfección.



Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿Quién es cuando deja de interpretar lo que el mundo espera de usted? Usted no es únicamente su cargo, no es solamente sus logros, no es la imagen que otros construyeron de usted. Es un ser humano en permanente evolución.

Por eso el verdadero coaching no consiste en decirle a una persona que todo está bien ni en reforzar cada una de sus interpretaciones de la realidad. Su propósito es generar conciencia.



Y la conciencia muchas veces surge cuando una pregunta respetuosa nos invita a mirar más allá de nuestras explicaciones habituales, de nuestros supuestos y de las historias que hemos construido acerca de nosotros mismos y del mundo.



El coach no acompaña para confirmar realidades aparentes. Acompaña para ayudar a explorarlas, cuestionarlas y, cuando corresponde, transformarlas.

Eso requiere presencia. La presencia de quien escucha antes de concluir, de quien acompaña antes de corregir, de quien comprende que la incertidumbre también forma parte del crecimiento.

Transformar no significa simplemente modificar conductas. La transformación auténtica reorganiza la manera en que una persona interpreta su historia, comprende sus posibilidades y se relaciona con el mundo.



Por esa razón, algunos de los períodos más importantes de la vida llegan acompañados de silencios, pérdidas, pausas o transiciones inesperadas. Una enfermedad, un duelo, una ruptura, un cambio profesional o una inquietud difícil de explicar pueden convertirse en invitaciones profundas a revisar quiénes estamos siendo.



Y cuando nos atrevemos a mirar con honestidad, surgen preguntas distintas:



¿Qué partes de mí ya cumplieron su propósito?

¿Qué intento sostener únicamente por miedo?

¿Qué estoy llamado a desarrollar en esta nueva etapa?

¿Qué verdad personal he postergado demasiado tiempo?

El liderazgo más valioso de nuestro tiempo probablemente no será el de quien aparenta tenerlo todo resuelto; será el de quien puede mirar a otros con humanidad, con empatía, con profundidad, con autenticidad.

Será el liderazgo de quienes comprenden que todos atravesamos múltiples versiones de nosotros mismos a lo largo de la vida.

La transformación humana no tiene una línea de meta. Cada experiencia relevante modifica nuestra manera de ver el mundo. Cada cierre abre posibilidades que antes no podíamos imaginar. Cada etapa nos invita a despedir algo y a desarrollar algo nuevo.

Por eso la pregunta más importante no es "¿quién soy hoy?", la pregunta verdaderamente poderosa es: ¿En quién me estoy convirtiendo mientras vivo?

Porque la vida no nos pide permanecer iguales. Nos invita, una y otra vez, a transformarnos.

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