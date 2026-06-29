El arte: un diálogo entre cerebros

Dra. Johanna Alvarado/ICF Young Leader Award.

​​"La música es la mediadora entre la vida espiritual y la vida sensorial", Ludwig van Beethoven.

¿Cuándo fue la última vez que una canción le erizó la piel? ¿O que un poema, una pintura o una fotografía despertó en usted un recuerdo que creía olvidado? Si le ha sucedido, experimentó mucho más que una emoción. Su cerebro estaba viviendo una experiencia de transformación.

Durante mucho tiempo se pensó que el arte era un lujo reservado para los museos, los teatros o las salas de conciertos. Hoy la neurociencia nos invita a comprenderlo desde una perspectiva distinta. La neuroestética, disciplina impulsada por investigadores como Semir Zeki, demuestra que la experiencia artística activa simultáneamente áreas del cerebro relacionadas con la emoción, la memoria, la atención, la creatividad, la empatía y el sistema de recompensa. El arte no solo nos conmueve; también fortalece procesos fundamentales para nuestro bienestar.



Sin embargo, el verdadero poder del arte no comienza cuando la obra está terminada. Empieza mucho antes, durante el proceso de crear.



Mientras una persona escribe una canción, pinta un lienzo, interpreta una melodía, baila o escribe un poema, su cerebro organiza recuerdos, integra emociones, construye nuevas conexiones y encuentra significado a experiencias que, en ocasiones, parecían imposibles de comprender. La creación artística no solo produce una obra; también transforma a quien la crea.



La investigadora Susan Magsamen, coautora del libro Your Brain on Art, sostiene que el cerebro humano está diseñado para responder al arte. Participar en actividades artísticas favorece la regulación emocional, estimula la plasticidad cerebral y contribuye al bienestar físico y psicológico. En otras palabras, el arte no constituye un lujo cultural; representa una necesidad profundamente humana.



Pero la transformación no termina ahí.



Cuando otra persona escucha esa canción, contempla esa pintura o lee ese poema, su cerebro inicia un proceso distinto, aunque igualmente extraordinario. Cada individuo reconstruye la obra desde su propia historia, despertando recuerdos, emociones, aprendizajes y nuevas perspectivas. Es allí donde el alcance de una creación se expande. Lo que comenzó como una experiencia profundamente personal encuentra nuevos significados en la vida de otras personas y pasa a formar parte de una experiencia humana compartida.



Esta reflexión adquiere un significado especial durante la cuarta edición del Festival Nacional de la Canción. Entre 234 composiciones originales, únicamente diez fueron seleccionadas para la gala final. Más allá del reconocimiento artístico, el festival celebra cientos de procesos creativos que comenzaron mucho antes del escenario.



Cada compositor que decidió escribir una canción ya vivió una transformación personal. Cada letra, cada acorde y cada melodía representan la manera en que alguien organizó sus emociones, resignificó sus experiencias y las convirtió en una oportunidad para conectar con otras personas. Independientemente del resultado, el proceso creativo ya dejó una huella en quien se atrevió a crear.



Y quizá allí encontremos una de las mayores enseñanzas del arte.



El arte es, en sí mismo, una de las expresiones más profundas de la vulnerabilidad humana.



Crear implica mucho más que producir una obra. Significa atreverse a mostrar una parte de uno mismo que no puede esconderse detrás de argumentos ni explicaciones. Cada canción, cada pintura, cada poema o cada danza contiene algo profundamente personal: una emoción, una historia, una esperanza, una pregunta o incluso una herida que encuentra una forma de hacerse visible.



Cuando un artista comparte su creación, también acepta que será observada, interpretada, admirada o incluso cuestionada. Ese acto requiere una enorme valentía. Y, paradójicamente, es esa vulnerabilidad la que hace posible la conexión.



Todos, sin importar nuestra profesión, estamos llamados a aprender de ese acto de valentía. Porque vivir también implica crear. Creamos relaciones, conversaciones, proyectos, organizaciones, equipos y familias. En cada uno de esos espacios tenemos la oportunidad de expresar nuestra esencia con autenticidad, aun sabiendo que nuestra manera de ver el mundo no siempre será comprendida por todos.



Desde esa perspectiva, la vulnerabilidad deja de ser una señal de debilidad para convertirse en una extraordinaria fortaleza humana y en una de las capacidades más valiosas para ejercer un liderazgo auténtico.



Los líderes más inspiradores hacen algo muy parecido a los artistas. Ambos imaginan posibilidades donde otros solo ven circunstancias. Ambos construyen significado. Ambos movilizan emociones. Ambos ayudan a que las personas descubran perspectivas que antes permanecían ocultas. Liderar, al igual que crear arte, consiste en influir positivamente para ampliar la manera en que otros comprenden la realidad y encuentran nuevas posibilidades de acción.



Vivimos en una época donde abundan los datos, pero escasean las experiencias que verdaderamente nos transforman. El arte nos recuerda que las personas no cambiamos únicamente por la información que recibimos, sino por las emociones que vivimos y el significado que construimos a partir de ellas.



Por eso quisiera invitarle a reflexionar:



﻿¿Qué espacio ocupa el arte en su vida cotidiana?

﻿ ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una canción con plena atención, sin hacer otra cosa al mismo tiempo?

¿Qué emoción necesita encontrar una forma de expresarse a través de la música, la escritura, la pintura, la danza o cualquier otra manifestación artística?

Si el arte favorece nuestro bienestar y nuestra capacidad de comprender el mundo, ¿por qué suele ser una de las primeras actividades que sacrificamos cuando sentimos que no tenemos tiempo?

¿Qué pasaría si comenzáramos a considerar el arte no solo como entretenimiento, sino también como una práctica de liderazgo personal?

Porque toda obra de arte comienza cuando alguien se atreve a mostrar al mundo una parte verdadera de sí mismo. Y todo liderazgo auténtico nace cuando esa misma valentía inspira a otros a descubrir la mejor versión de quienes son.

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