Cuando las diferencias suman

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.

﻿“Soy mujer, escucha mi voz” de la canción 'I Am Woman', interpretada por Helen Reddy.﻿



Antes de que finalice marzo, mes en el que el mundo conmemora la reflexión en torno al papel de la mujer en la sociedad, vale la pena detenernos un momento para mirar este tema desde una perspectiva quizá menos habitual. Más allá de las consignas, de las estadísticas o de las luchas históricas —todas ellas necesarias—, también podemos abrir un espacio para comprender algo profundamente humano: la riqueza que emerge cuando entendemos mejor nuestras diferencias.



Recuerdo que hace tres años, en una organización importante, ocurrió algo que llamó poderosamente mi atención. El panorama era inverso a lo que comúnmente se observa: la cantidad de mujeres líderes superaba a la de los hombres. Durante una conversación profunda con el equipo, logramos comprender que operar únicamente desde una lógica de defensa —como si cada una tuviera que actuar permanentemente como una leona protegiendo su territorio— estaba dificultando la comunicación entre ellas mismas.



En ese diálogo emergió una reflexión muy valiosa. Reconocer su poderío no implicaba mantenerse en una dinámica de confrontación constante. Por el contrario, cuando comenzaron a valorar la fuerza del trabajo colaborativo, sensible e intuitivo, descubrieron que podían generar mejores resultados como equipo e impactar positivamente a toda la organización.



Para mí, aquello representó una enseñanza profunda: defender un lugar y alcanzarlo por méritos no exige perder la esencia ni renunciar a la capacidad de adaptación. En muchos casos, el verdadero liderazgo surge precisamente cuando se integran ambas dimensiones.



Durante décadas, el debate público se centró principalmente en las desigualdades sociales, económicas y culturales entre hombres y mujeres. Ese debate continúa siendo necesario. No obstante, los avances en neurociencia han abierto un campo adicional de reflexión: comprender que existen diferencias en la forma en que el cerebro masculino y el cerebro femenino procesan la información, perciben las emociones y responden ante los desafíos.



Diversas investigaciones en neurociencia aplicada al liderazgo han señalado que el cerebro femenino suele presentar una mayor conectividad entre hemisferios, lo cual favorece la integración entre pensamiento analítico y emocional. Esta característica se relaciona con una notable capacidad para procesar múltiples estímulos simultáneamente, interpretar señales emocionales y construir vínculos interpersonales más profundos.



Por su parte, el cerebro masculino tiende a mostrar una mayor especialización en ciertas áreas relacionadas con la orientación espacial, el enfoque en objetivos concretos y la resolución secuencial de problemas. Esto favorece, en muchos casos, una fuerte orientación hacia la ejecución, la acción directa y la concentración sostenida en una meta específica.



Estas diferencias no implican superioridad de un género sobre otro. Por el contrario, revelan algo mucho más poderoso: la posibilidad de complementariedad.



Cuando en una organización, una familia o una relación humana se integran la visión estratégica, la acción decidida, la empatía, la intuición y la capacidad de conexión emocional, se crea un campo fértil para la innovación, la cooperación y el bienestar colectivo.



El verdadero desafío contemporáneo no consiste en borrar las diferencias entre hombres y mujeres, sino en aprender a dialogar con ellas.



Tal vez la pregunta más transformadora que podemos hacernos en este mes de reflexión no sea únicamente cuánto hemos avanzado, sino cómo estamos utilizando nuestra diversidad para construir algo mejor juntos.



Y es que si lo vemos profundamente, la historia humana no se escribe desde la supremacía de un género sobre otro, sino desde la capacidad de colaboración entre ambos.



Por eso vale la pena detenernos un momento y preguntarnos:



¿Estoy valorando las diferencias entre hombres y mujeres como una oportunidad de aprendizaje mutuo o como un motivo de confrontación?



¿En mi trabajo, mi familia o mis relaciones, reconozco y potencio las capacidades complementarias que cada persona aporta?



¿Estoy dispuesto a escuchar la perspectiva del otro género con curiosidad genuina y no solo con la intención de responder?



¿Podría ser que aquello que percibo como diferencia sea, en realidad, una pieza que falta para completar una visión más amplia de la realidad?



Quizá el verdadero homenaje a las mujeres no se encuentre únicamente en discursos o celebraciones simbólicas, sino en la construcción cotidiana de espacios donde la inteligencia emocional, la sensibilidad, la firmeza y la visión estratégica puedan convivir y potenciarse mutuamente.



Le invito a observar y también a convertirse en agente activo de este cambio; a reconocer cómo es que, cuando lo femenino y lo masculino dejan de competir y comienzan a colaborar, algo extraordinario ocurre: la humanidad se vuelve más sabia.



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