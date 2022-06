¿Cómo ayudar a su hijo a enfrentar la tristeza?

28 de junio de 2022, 8:00 AM

MSc. Henry Álvarez/ Consejero familiar y matrimonial, conferencista.

¿Alguna vez como padres se ha puesto a pensar en la posibilidad de un niño deprimido? Es impresionante cómo están aumentando los casos de personas que sufren de depresión. A veces es una depresión silenciosa, porque no lo expresamos, especialmente en la etapa de la adolescencia, es por eso que vemos un aumento de casos de suicidio.

Si no ha reflexionado sobre esto, es importante que reconozcamos que los niños y adolescentes pueden sufrir de depresión, no solamente los adultos, especialmente si han tenido algún tipo de perdidas. Estas dos poblaciones se caracterizan por sentirse abatidas, poseer cara triste, no demostrar ningún interés ni encontrar sentido a la vida. En la mayoría de los casos, la depresión en niños pequeños desaparece de un pronto a otro, sin embargo, en algunos adolescentes, es más profunda.

Algunos factores que pueden influir para que surja la depresión en estas etapas.

Enfermedad.

Falta de afecto.

Muerte de un ser querido.

Divorcio.

Favoritismo por algún hermano.

Problemas financieros.

Mudanza o cambio de escuela.

Perdida de un ser querido.

Padres deprimidos.

Síntomas leves de depresión.

Historia familiar de depresión.

Historial de abusos o traumas.

Familia y entorno violento.

Entorno de estrés.

La combinación de estos factores puede desencadenar en una depresión clínica, por esto, la importancia de prevenirla en el hogar.

Formas en que podemos ayudar a nuestros hijos cuando atraviesan una depresión.

Comunicarle que está a su disposición.

Transmitir aceptación, aprobación y seguridad en el hogar.

Escuchar atentamente sus pensamientos y sentimientos.

No debatir sus sentimientos.

Estar atento a la posibilidad de suicidio.

Consultar con otros profesionales.

Dar apoyo, seguridad y confianza.

Reconocer que está sufriendo validándole sus sentimientos.

Empatía, diciéndole que lo entiende, que no está solo.

Fortaleciendo su autoestima.

Observando la dieta que lleva.

Manteniéndolo ocupado, canalizando bien sus energías con ejercicios.

Creando espacios de esparcimiento y de recreación familiar.

En resumen, es importante reconocer si su hijo está deprimido y así poder tratarlo a tiempo, sin embargo, más importante aún, es prevenir esta tristeza o depresión construyendo desde pequeños en ellos una identidad e imagen que les favorezca. Si los hijos reúnen elementos positivos, recorren la vida con capacidad de ser productivos y experimentar satisfacción.

Recordemos que la opinión que nuestros hijos tengan de sí mismos afecta a sus actitudes, igualmente el rendimiento escolar. Como padres debemos procurar, desde el inicio, brindar un ambiente de amor, aceptación y un entorno positivo, ya que es donde comienzan a construir su imagen mental de quienes son, cuando estos comienzan su infancia.

“Y los redimidos de Jehová volverán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido”, Isaías 35: 10.

Bibliografía.

Wright, H. (2007). Como ayudar a sus hijos a enfrentar el enojo, el miedo y ala tristeza. Oregon : editorial portavoz.

Las opiniones expresadas por nuestros colaboradores corresponden únicamente a sus opiniones y no reflejan las de Teletica.com, su empresa matriz o afiliadas.