Jecsinior Jara celebra graduación de su madre a sus 73 años

El cantante Jecsinior Jara no puede estar más orgulloso de su mamá, Beatriz Izaba Gómez, quien acaba de cumplir un sueño a sus 73 años: se graduó con un técnico en recursos humanos. ¡No hay edad para superarse!



"Lo verdaderamente importante es la superación personal. Felicidades, mami", expresó el artista, celebrando este gran paso en la vida de su madre.



Jecsinior contó que su mamá está muy emocionada porque el proceso no fue nada fácil. No estudiaba con computadora, sino que enfrentó los retos de la virtualidad con solo un celular.

"La manera de aprendizaje fue amigable, se armaron de paciencia y tuvo compañeros que comprendían la circunstancia en que estaba ella estudiando. Fueron amables, pacientes, educados y solidarios", destacó el cantante.

Para Jecsinior, su mamá es un ejemplo de lucha y determinación, y su admiración hacia ella no tiene límites.

"Mami significa todas las cosas en mi vida, la admiro y rescato ese empuje que tiene. Ella siempre honra su personalidad y como hijo solo tengo orgullo de pertenecer y ser hijo suyo", agregó con emoción.

Sin duda, esta historia demuestra que nunca es tarde para aprender y que con esfuerzo, todo es posible.