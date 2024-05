Video: Jecsinior Jara dice que su esposo “quiere estar fuera del ojo público”

El artista nacional Jecsinior Jara habló con Teletica.com sobre la relación con su actual esposo, Jorge Riggioni.



​"No me casé en secreto, me casé. Tengo 17 años con mi pareja, después de 17 años de estar juntos, felices, un día decidimos casarnos", dijo Jara.

El artista nacional dice que le gusta manejar su vida privada, así: muy privada; y, como pareja, les gusta guardarse los momentos para ellos.

"Me casé en mi casa. Mi vida privada la manejo muy aparte de espectáculo. Me casé en el calor de la familia, de mis amigos.

"En Tu Cara Me Suena (TCMS) me pidieron llenar un formulario, y decía estado civil, ahí fue que se dieron cuenta que me casé", recordó.