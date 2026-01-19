Exdiputados y exjerarcas del PAC dan adhesión a Ariel Robles

Varios exdiputados y exjerarcas del Partido Acción Ciudadana (PAC) dieron, este lunes, su adhesión al candidato Ariel Robles.

En total, 44 personas agrupadas en el movimiento Por la Democracia dieron su apoyo al aspirante del Partido Frente Amplio (PFA).

La lista la encabeza la diputada independiente Johana Obando.

Destacan también los expresidentes de la Asamblea Legislativa, Henry Mora y Juan Carlos Mendoza. Este último fue ministro de Comunicación en la administración de Carlos Alvarado, esposo de la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Sobresalen las exdiputadas Gloria Valerín y Carmen Muñoz, quienes, por su orden, también fueron ministra de la Condición de la Mujer y viceministra de Gobernación.

Otras figuras incluyen a la exministra de Salud y expresidenta ejecutiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Giselle Amador, además de la expresidenta ejecutiva del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Lorna Chacón; y el expresidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Alejandro Muñoz.

"Son personas que no son del Frente Amplio, pero que creen en el liderazgo que hemos mantenido a través del tiempo, y que con la proyección, el trabajo y el compromiso con la ciudadanía es posible lograr un cambio", destacó Robles.

Pero las adhesiones van más allá del mundo político.

Desde la academia anunciaron su voto por el aspirante las catedráticas Eleonora Badilla y Macarena Barahona, el experto en derecho laboral Mauricio Castro, así como el científico, sismólogo y explorador de la Antártida, Esteban Chaves, entre otros.

Firmaron el manifiesto la cantautora Guadalupe Urbina, las intérpretes y compositoras Natasha Campos (Nakury) y Eva González (Canina); la dramaturga y guionista Claudia Barrionuevo, la escritora Anacrisstina Rossi, así como el compositor Manuel Monestel y el reconocido poeta Luis Chaves.

Del sector deportivo destacan la dos veces maratonista olímpica Gabriela Traña y el esgrimista Bradley Johnston.