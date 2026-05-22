Universidad Latina y Fundación CRUSA abren becas para certificarse en semiconductores
La convocatoria ofrece becas totales y parciales para una certificación técnica especializada en manufactura avanzada de semiconductores, priorizando a personas fuera de la GAM.
La Universidad Latina de Costa Rica y la Fundación CRUSA abrieron la convocatoria para otorgar becas totales y parciales en la Certificación técnica especializada en manufactura avanzada de semiconductores.
Las becas priorizarán a participantes fuera de la GAM y de comunidades con menor desarrollo. Entre los requisitos destacan contar con computadora, acceso a internet y un nivel de inglés A2.
Las personas que completen satisfactoriamente la certificación recibirán microcredenciales digitales mediante la plataforma Credly, las cuales validan las competencias adquiridas ante empleadores internacionales del sector.
Los interesados pueden postularse a través del sitio forms.ulatina.ac.cr.