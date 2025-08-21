Universidad Fidélitas: 45 años formando líderes en ingeniería y tecnología
Con becas de hasta el 100% y premios como laptops y tarjetas de regalo, la institución conmemora su aniversario promoviendo carreras de alta empleabilidad y sostenibilidad.
La Universidad Fidélitas celebra 45 años de liderazgo en la formación de profesionales en ingeniería y tecnología.
En este aniversario, ofrece becas de hasta el 100% y premios especiales como una laptop, camisetas y tarjetas de regalo, como parte de su campaña para impulsar el futuro de Costa Rica.
A través de un enfoque innovador, la universidad promueve carreras clave como Ingeniería Mecatrónica, Ambiental y Arquitectura con énfasis en sostenibilidad.
Fidélitas, que ofrece carreras de alta empleabilidad, invita a participar en una dinámica interactiva para ganar becas y premio diseñando un pastel con motivo de la celebración. Los participantes deben ingresar al sitio web que aparece en pantalla o al código QR y compartir su diseño en Facebook.