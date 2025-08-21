Uber cumple 10 años en Costa Rica

Uber celebra este mes su décimo aniversario en Costa Rica, con más de 28 mil socios colaboradores y alrededor de un millón de usuarios.

Actualmente ofrece más de 12 productos, entre ellos Uber Black, Uber Teens y Cuentas para Adultos Mayores.



Desde Costa Rica se han desarrollado innovaciones como Uber Planet y Uber Flash, que hoy operan en decenas de ciudades y países a nivel mundial.



El país es pionero en sostenibilidad con el lanzamiento en 2023 del primer Fondo de Movilidad Eléctrica de América Latina, lo que ha permitido sumar más de 1,200 vehículos eléctricos activos y completar más de 550 mil viajes en el primer trimestre de 2025.



La seguridad es otro de los pilares de la app, que en esta década ha implementado más de 40 funciones como la verificación de PIN, botón de emergencia y soporte 24/7.



