Tres ONG costarricenses son premiadas por su impacto social

Tres organizaciones sin fines de lucro costarricenses fueron galardonadas por su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social, durante la edición 2025 del concurso “Yo me uno: Voces que transforman”, una iniciativa impulsada por BAC que premia proyectos con impacto positivo en las comunidades.



Tras un riguroso proceso de evaluación, las organizaciones Fundación para el Estudio de la Biodiversidad del Pacífico Sur (BIOSUR), Asociación Moviendo Esperanzas (AME) y Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI) fueron las ganadoras de esta edición.



El evento se realizó este miércoles 1° de octubre en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, donde 26 ONG participaron con propuestas que combinan sostenibilidad, educación, innovación y desarrollo comunitario. De estas, cinco llegaron a la final, defendiendo sus proyectos ante un jurado conformado por representantes de BAC y aliados estratégicos.



Las tres ONG recibirán apoyo económico y acompañamiento profesional, con el fin de fortalecer su gestión, aumentar su alcance y garantizar la sostenibilidad de sus iniciativas.



“En BAC, sabemos que apoyar a las organizaciones sin fines de lucro va más allá de otorgar recursos económicos; se trata de brindar acompañamiento, herramientas y visibilidad para que sus proyectos generen un impacto real en sus comunidades”, destacó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.



Proyectos que transforman vidas



Categoría Triple Valor



• Ganadora: Fundación para el Estudio de la Biodiversidad del Pacífico Sur (BIOSUR).



• Reconocimiento: $12.000 y acompañamiento en la elaboración de su plan de negocios.



• Proyecto: biOsa: Cosmética Natural con Impacto Social y Ambiental, que empodera a mujeres meliponicultoras en Rancho Quemado, Río Tigre y Puerto Jiménez, promoviendo la conservación de abejas nativas sin aguijón y fortaleciendo la economía local mediante la producción de cosméticos naturales.



Categoría Social



• Ganadora: Asociación Moviendo Esperanzas (AME).



• Reconocimiento: $6.500 y asesoría en transformación digital.



• Proyecto: Esperanza Sobre Ruedas Verde y Digital – Innovación con sostenibilidad, enfocado en modernizar la gestión de ayudas biomecánicas para personas con discapacidad y adultos mayores, promoviendo prácticas sostenibles en todo el país.



Categoría Social



• Ganadora: Asociación por la Sonrisa de los Niños (ASONI).



• Reconocimiento: $6.500 y acompañamiento profesional.



• Proyecto: Laboratorio de Sueños, que impulsa el reciclaje de botellas plásticas para fabricar filamento de impresoras 3D, utilizado en la creación de materiales didácticos y bloques tipo Lego. La iniciativa combina educación tecnológica, emprendimiento social y conciencia ambiental para jóvenes de comunidades vulnerables.



A lo largo de 12 años, el programa “Yo me uno” ha beneficiado a más de 100 proyectos sociales y ambientales y 24 organizaciones en todo el país, impactando directamente a más de 5.000 personas en condición de vulnerabilidad.



Con cada edición, este concurso reafirma que las alianzas entre el sector privado y las ONG son clave para construir una Costa Rica más sostenible, solidaria e inclusiva.



Para conocer más sobre las organizaciones participantes y sus historias de transformación, puede visitar www.yomeuno.com.