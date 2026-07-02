¿Tiene una tos que no desaparece? Conozca cuándo debe consultar al médico

Una tos persistente puede afectar el descanso, el trabajo y la calidad de vida, pero eliminarla de inmediato no siempre es la mejor decisión. El neumólogo Manuel Soto explicó que la tos es un reflejo natural del organismo que ayuda a limpiar las vías respiratorias al expulsar secreciones, sustancias irritantes o cuerpos extraños. Por ello, antes de intentar suprimirla, es importante identificar cuánto tiempo lleva, sus características y qué la está provocando.

El especialista advirtió que uno de los errores más frecuentes es la automedicación, especialmente con antibióticos. Señaló que la mayoría de los cuadros de tos están relacionados con infecciones virales, por lo que estos medicamentos no siempre son necesarios y su uso inadecuado favorece la resistencia bacteriana. Además, aclaró que el color amarillento o verdoso de la flema, por sí solo, puede estar asociado a procesos alérgicos u otras causas.



Como parte de las opciones para aliviar este síntoma, el especialista destacó Sitocura, el primer jarabe para la tos en sobre bebible, que combina ingredientes naturales en una presentación práctica y con dosis exacta. El producto está formulado para ayudar a aliviar la tos tanto en adultos como en niños y puede consumirse directamente del sobre, convirtiéndose en una alternativa cómoda para toda la familia. Además, recordó que los fitofármacos elaborados a partir de extractos de plantas son una opción segura cuando se utilizan de forma adecuada.

Soto recomendó buscar atención médica cuando la tos se prolonga por más de una semana y se acompaña de fiebre, malestar general o flemas persistentes, así como en casos de tos de inicio súbito, ya que podría tratarse de un cuerpo extraño en las vías respiratorias. También pidió especial vigilancia en menores de un año, niños con enfermedades respiratorias o cardíacas y adultos mayores.

