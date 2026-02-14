TecToc: Motorola regresa a la gama ultrapremium con el Signature

Motorola anunció su nuevo teléfono ultrapremium llamado Motorola Signature, lo que significa el regreso de esta marca a la categoría más alta.

Además de los elementos de diseño característicos de Motorola, ahora enfatiza en las funciones de cámara de este Signature, especialmente en la función de superzoom.

El Signature de Motorola tiene procesador Snapdragon 8 Gen 5 y una pantalla de 6.8 pulgadas más batería de 5.200 miliamperios. Este teléfono también incorpora nuevas funciones de inteligencia artificial con Moto AI.

Motorola, además, llevará a Costa Rica el nuevo dispositivo Edge 70 con los característicos colores de la firma Pantone. Este año, el Edge viene superdelgado, con un grosor de apenas 5.9 milímetros y una cámara triple con 50 megapíxeles.

El nuevo Edge tiene pantalla de 6.7 pulgadas y está diseñado para soportar impactos de caídas y golpes con certificación de grado militar. Adicionalmente, está cargado de funciones de IA en fotografía, edición y asistencia al usuario.

HONOR anunció oficialmente para Costa Rica sus nuevos teléfonos Magic 8 Pro y Magic 8 Lite. El Lite destaca por su alta resistencia a impactos y batería de larga duración, pues tiene un tamaño de 8.300 miliamperios.

El Magic 8 Pro, por su parte, es el dispositivo insignia de la marca, con una cámara balanceada y potente, además de un Zoom de hasta 100X.

HONOR fortaleció su ecosistema de funciones de inteligencia artificial con estos nuevos dispositivos.

