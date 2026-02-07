TecToc: De plegables con lápiz a nuevo Pixel, los anuncios que calientan el MWC

La próxima generación de teléfonos plegables no solo competirá en la categoría de los más delgados, sino en el uso de stylus. Tanto el próximo Magic V6 de HONOR como el Find N6 Oppo prometen soporte para lápices que tendrían sensores multiespectrales.

Estos sensores facilitarían la precisión en la pantalla y poder percibir distintos niveles de presión, entre otras ventajas.

El nuevo plegable de HONOR sería presentado en el Congreso Mundial del móvil en Barcelona.

Google reveló que su teléfono de bajo costo Pixel 10a será anunciado el próximo 18 de febrero.

El más barato y básico de los teléfonos de Google también fue mostrado por la marca en un video en el que resaltan los colores rojo y lavanda. El Pixel 10ª tendría pantalla de 6.28 pulgadas y una cámara doble en la parte trasera con un módulo principal de 48 megapixeles y un ultra angular de 13 megapixeles. Su batería sería de 5.100 miliamperios y usaría procesador Tensor G4.

Huawei anunció que tendrá un evento de presentación de nuevos productos en la ciudad española de Madrid el próximo 26 de febrero.

Uno de esos productos sería un nuevo reloj deportivo, pues el slogan del evento hace clara referencia a la práctica de deportes.

Varios años atrás, Huawei fabricó el reloj Watch GT Runner, enfocado en los corredores, con pantalla grande y diseño liviano.

Este evento se desarrollará a pocos días de que inicie el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona.

