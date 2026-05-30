Spotify abre la puerta a la música creada con inteligencia artificial

Ferrari dio un giro al volante en su fábrica. La marca de vehículos de lujo ya produce su primer auto completamente eléctrico de su historia: el Ferrari Luce.



Tiene más de mil caballos de potencia, un motor eléctrico en cada rueda, autonomía superior a los 500 kilómetros y le bastan dos segundos para llegar a los 100 kilómetros por hora. Hasta el Papa quedó sorprendido cuando lo vio por dentro. Su valor se estima en 290 millones de colones.



Algunos seguidores de Ferrari celebran el paso hacia la electrificación; otros cuestionan el cambio de rumbo de la marca italiana.



El anillo inteligente más pequeño del mundo ya es una realidad… y promete medir el sueño y hasta los cambios en la presión arterial.



Se trata del nuevo “Ring 5”, desarrollado por la empresa Oura. El dispositivo es un 40% más pequeño y más liviano que el modelo anterior, con un diseño que se asemeja a un anillo tradicional.



Es de titanio, resistente al agua y con una autonomía de hasta nueve días por carga. Esperemos que nadie lo use el día de su boda.



Spotify se rindió ante la música creada con inteligencia artificial. O bueno, ahora busca cómo lucrar con ella.



Durante los últimos meses, la plataforma había eliminado millones de canciones generadas por IA y reforzó sus sistemas de verificación. Pero un nuevo acuerdo con “Universal Music” permitiría a los usuarios tomar una canción, modificarla con inteligencia artificial y compartir el resultado dentro de la plataforma.



Por supuesto que habría que pagar por eso. Y el acuerdo también requiere el consentimiento, el crédito y la compensación económica para los artistas participantes.