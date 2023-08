Sony anuncia nuevo PlayStation Portal

Sony anunció el nuevo PlayStation Portal, se trata de un dispositivo portátil para hacer streaming de juegos de PS5.

Tendrá un control dual sense con una pantalla de 8 pulgadas con resolución full HD que solo funciona en redes wifi.

No podrá reproducir juegos de forma local y se venderá más adelante en el año por 200 dólares.



Noticias de Samsung

Samsung habilitó el sitio Try Galaxy punto com para que los usuarios de iPhone prueben la experiencia del Samsung Galaxy Fold 5.

El usuario debe descargar una app desde un código QR y tener dos iPhone que simularán la pantalla interna del plegable de Samsung.

Samsung quiere convencer a los usuarios de iPhone de las ventajas de sus plegables.