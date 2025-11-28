SIMAN rompe el mercado con ofertas del 50% y horario hasta medianoche

Llegó el Black Friday a SIMAN con la mejor experiencia de compra, grandes ofertas y sus marcas favoritas. Este viernes 28 de noviembre, Almacenes SIMAN ofrece hasta un 50% de descuento en muebles, tecnología, línea blanca, cosméticos, juguetes y mucho más, porque en SIMAN encuentra todo en un mismo lugar.

Para mayor comodidad, hoy las tiendas tendrán horario extendido hasta la medianoche y ofrecerán parqueo gratis en sus sucursales de Multiplaza.



Además, los clientes pueden disfrutar de hasta 15 meses sin intereses al pagar con la tarjeta Credisiman.



Las tiendas SIMAN están ubicadas en City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú y Multiplaza Curridabat, y este viernes es el momento ideal para renovar su hogar con las promociones especiales del Black Friday.



¡No deje pasar esta oportunidad de ahorrar y llevarse productos de calidad para su hogar!