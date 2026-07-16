Sedentarismo: el principal reto para la salud, más allá del azúcar

Hoy, uno de los principales desafíos para nuestra salud no es un alimento específico, sino el sedentarismo.

El azúcar costarricense forma parte de nuestras tradiciones y de la historia productiva del país. Detrás de cada cosecha hay más de 6.000 familias productoras y más de 50.000 hectáreas cultivadas, que impulsan un sector 100% nacional.



LAICA, a través de la campaña Muévalo, continúa promoviendo información basada en evidencia sobre el papel del azúcar en la alimentación, impulsando una visión equilibrada que reconoce su aporte energético dentro de una dieta variada y acompañada de hábitos de vida activos que contribuyan al bienestar de las familias costarricenses.