Romería y enfermedades crónicas: recomendaciones para una caminata más segura

Cada año, miles de personas emprenden el camino hacia la Basílica de los Ángeles para cumplir una promesa o agradecer un favor recibido. Sin embargo, quienes viven con enfermedades crónicas deben tomar medidas adicionales para realizar la romería de forma más segura y evitar complicaciones durante el trayecto.



Las personas con padecimientos como enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión o asma deberían realizarse un chequeo médico reciente antes de iniciar la caminata. Esta valoración permite confirmar que la enfermedad se encuentra controlada y que el paciente está en condiciones de afrontar el esfuerzo físico.



Además, recomiendan mantener una hidratación adecuada antes, durante y después del recorrido, ya que la deshidratación puede favorecer la descompensación de enfermedades de fondo. También es importante llevar los medicamentos habituales, conservarlos correctamente durante el trayecto y portar una lista con los tratamientos que utiliza el paciente en caso de una emergencia.



Es fundamental estar atentos a cualquier signo de alarma, como dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de desmayo o dolores musculares intensos. Ante cualquiera de estos síntomas, lo recomendable es detener la caminata y buscar atención médica de inmediato.



Durante el recorrido también pueden aparecer molestias musculares propias del esfuerzo físico. En estos casos, productos como Tioflex 3 en 1 ayudan a relajar el músculo, desinflamar y aliviar el dolor, contribuyendo a que las personas puedan recuperarse con mayor comodidad después de la caminata.



Con una adecuada preparación, seguimiento médico y escuchando las señales del cuerpo, las personas con enfermedades crónicas pueden vivir la romería con mayor tranquilidad y seguridad.