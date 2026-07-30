Romería: una buena hidratación puede marcar la diferencia

La hidratación es uno de los aspectos más importantes para quienes participarán en la romería. Especialistas recomiendan prepararse desde días antes del recorrido, consumiendo suficiente agua e incorporando bebidas con electrolitos, especialmente sodio, para ayudar a mantener el equilibrio de líquidos y reducir el impacto del esfuerzo físico y los cambios de temperatura.

Durante la caminata, la recomendación es hidratarse cada 25 o 30 minutos, alternando agua con bebidas hidratantes o jugos que aporten carbohidratos y contribuyan a reponer la energía. Mantener este hábito puede ayudar a prevenir la deshidratación y el aumento excesivo de la frecuencia cardíaca.



Al finalizar el recorrido, la recuperación también es clave. Consumir leche puede ser una buena opción, ya que aporta líquidos, electrolitos, carbohidratos y proteínas, una combinación que favorece la recuperación muscular y ayuda a disminuir las molestias posteriores al esfuerzo.

Además, si durante la romería aparecen dolores musculares o inflamación, Tioflex 3 en 1 ofrece alivio al relajar el músculo, desinflamar y aliviar el dolor, para que pueda continuar su camino con mayor comodidad.

