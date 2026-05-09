Robots que hacen compañía, trabajan en aeropuertos y reemplazan la pantalla del celular

El futuro de la tecnología no tiene pantalla, no cobra salario y, a veces, camina solo por la casa.

Empecemos por lo más entrañable: "Familiar" es una mascota robótica autónoma diseñada para hacer compañía en el hogar. Sus ojos son expresivos, su textura recuerda a un peluche y se mueve por la casa por cuenta propia.

Utiliza inteligencia artificial para aprender rutinas y reaccionar al entorno, pero no sigue órdenes ni funciona como asistente: su propósito es comportarse como un ser vivo impredecible, con toda la espontaneidad que eso implica. Lo creó el mismo ingeniero detrás de las aspiradoras robot, fue presentado esta semana y, aunque aún está en desarrollo, podría llegar al mercado muy pronto. ¿Lo adoptaría?

Mientras tanto, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, un robot humanoide ya empezó a trabajar. En una demostración junto a Japan Airlines, el robot cargó maletas y empujó contenedores, aunque por ahora sigue requiriendo supervisión humana. Es un plan piloto que continuará en pruebas hasta 2028, pero la señal es clara: la automatización laboral ya no es solo una conversación del futuro.

Y si hablamos del futuro de los dispositivos, OpenAI —la empresa detrás de ChatGPT— está desarrollando algo que podría redefinir la relación con la tecnología: un artefacto sin pantalla. Pequeño, portátil y diseñado para acompañar al usuario durante todo el día, este dispositivo interactuaría mediante voz y sonido en tiempo real, siempre atento al entorno. Podría caber en un bolsillo o colocarse detrás de las orejas.

Los detalles del diseño aún no están confirmados, pero la idea ya está sobre la mesa: en lugar de mirar una pantalla, simplemente hablarías con la IA.