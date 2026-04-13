Residuos de piña encuentran nueva vida gracias a la biotecnología

El aprovechamiento de residuos agrícolas mediante biotecnología toma impulso en Costa Rica gracias a un proyecto liderado por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), que busca transformar los desechos de la piña en soluciones sostenibles.

En un país donde esta actividad genera más de cuatro millones de toneladas de residuos al año, la acumulación de estos materiales provoca contaminación de suelos y aguas, proliferación de insectos y afectaciones a la salud pública en comunidades cercanas.



Como parte de la solución, la iniciativa promueve el uso del hongo Trichoderma spp., cuyo propósito es acelerar la descomposición de la materia orgánica y generar biofertilizantes que permitan reducir el uso de agroquímicos. Este microorganismo es reconocido por sus propiedades benéficas para el suelo.



Para garantizar su producción eficiente, la UNED impulsa la validación de un innovador prototipo de biorreactor, diseñado bajo principios de fermentación en estado sólido. El proyecto ya ha sido presentado en comunidades del sur del país, donde se fomenta la transferencia de conocimiento y nuevas oportunidades de desarrollo local.

