¿Qué pasa con los exvotos que se dejan donde La Negrita? Esta es su ruta en la Basílica

¿Alguna vez ha ofrecido un exvoto a La Negrita como una promesa o para agradecer un favor recibido? La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles quiere que los peregrinos conozcan qué sucede con estos símbolos de fe una vez que son depositados a los pies de la Virgen.



Los exvotos son ofrendas que los fieles entregan a la patrona de Costa Rica para pedir o agradecer su intercesión. Pueden representar una persona, una parte del cuerpo, una vivienda, un vehículo o cualquier otro elemento relacionado con la intención de la oración.



Si usted alguna vez ha dejado uno ante la imagen de la Virgen de los Ángeles, quizá se haya preguntado qué ocurrió después con ese objeto. La primera respuesta es clara: todos los exvotos se conservan (ver video adjunto).

"Todos ellos son resguardados con muchísimo cuidado, justamente por la intimidad del corazón de la persona", explicó Mario Zúñiga, sacerdote mariólogo.

Con el objetivo de mostrar este proceso a los peregrinos, la Basílica creó la denominada “Ruta del Exvoto”, un recorrido que permite conocer cada etapa que sigue la ofrenda desde que llega al santuario.



La ruta inicia cuando una persona acude ante La Negrita movida por una intención específica. Posteriormente, adquiere el exvoto, es decir, el símbolo físico que representa su petición o agradecimiento, y lo presenta a la Virgen mediante una oración.



Luego, el objeto es depositado en las urnas transparentes ubicadas junto a la Piedra del Hallazgo o en el altar principal del templo.

"En la misa de las 12 de los domingos, que le llamamos la Misa del Peregrino, es la presentación de todos los exvotos de esa semana. El sacerdote recibe de parte de los peregrinos esa urna, y antes de empezar la Eucaristía la lleva a los pies de la imagen, detrás del trono, ahí por donde están las gradas, donde se puede subir para tomar la imagen. Ahí se deja la urna toda la tarde del domingo, como un signo de lo que sucede todos los días", agregó Zúñiga.

Más adelante son clasificados con la colaboración de las Hermanas Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Algunos se exhiben temporalmente en vitrinas para que los visitantes puedan observarlos, mientras que el resto se almacena cuidadosamente en espacios destinados para su conservación.

"La idea también es que en las fiestas de la Virgen, sobre todo en el Rosario de la Luz, tal vez algunos exvotos puedan también ir acompañando el anda que lleva a la Virgen. Esa es la idea, que ahí el peregrino sepa que todos los exvotos que se recibieron durante el año, como un signo, están cerquita de la Virgen", concluyó el mariólogo.

Así, la próxima vez que entregue un exvoto a La Negrita, podrá tener la certeza de que seguirá un recorrido especial y que, sin importar cuánto tiempo transcurra, permanecerá resguardado en la casa de la Reina de los Ángeles.



