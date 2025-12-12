Proyecto en Buenos Aires de Puntarenas usa plantas exóticas para transformar aguas residuales

La móvil que te conecta con las historias en Más que noticias viajó hasta Buenos Aires de Puntarenas para visitar Ecogardens, un proyecto que trata las aguas residuales mediante el uso de plantas exóticas. El creador y emprendedor detrás de esta iniciativa es Marco López.

López explica que la idea central del proyecto es procesar las aguas residuales provenientes de los hogares. “Por persona gastamos más de 200 litros al día y toda esa agua se va al caño. Lo que buscamos es tratarla con plantas exóticas o nativas, principalmente plantas acuáticas con capacidades de fitoremediación”, detalla.

Estas especies son capaces de filtrar el agua y mejorar su condición para darle un segundo uso.

Las plantas forman parte de la última etapa del sistema de tratamiento, donde en pequeñas pilas terminan de purificar el agua mediante sus raíces: absorben metales pesados, atrapan contaminantes e incluso consumen el lodo generado por las aguas residuales.

Marco cuenta que descubrió este tipo de sistemas, conocidos como biojardineras, investigando en internet, lo que le permitió adaptar una alternativa propia para su comunidad.

Entre las plantas que utiliza se encuentran nenúfares o lirios de agua. “Este es un nenúfar de floración nocturna; pasa la noche abierto y ahora empieza a cerrarse”, explicó.

También incorporan flores de loto y “Eichhornia”, esta última conocida por absorber metales pesados e hidrocarburos a través de sus raíces.

El amor de Marco por las plantas y la naturaleza nació desde la infancia. “He crecido en este entorno natural desde muy pequeño. Mi familia siempre nos inculcó la conservación, la agricultura y el amor por la naturaleza. Aquí se vive en armonía, rodeados de aves y mucho verde”, comenta. Despertar en medio de la naturaleza es tan placentero que a veces cuesta levantarse.

El proyecto ha requerido años de esfuerzo físico. “Esto fue volar pala y lago”, recuerda. Con trabajo manual formó pequeñas pozas y senderos que hoy permiten recorrer el lugar. El lodo se retiraba de una zona y se utilizaba para rellenar otras, moldeando así el espacio donde ahora crecen las plantas acuáticas.

Las especies presentes en Ecogardens aportan beneficios múltiples: filtran el agua, fortalecen el ecosistema, proveen polen para las abejas y sirven como refugio para libélulas.

Marco muestra, orgulloso, una de las más llamativas: un híbrido llamado Tropic Sunset. “Atrae radicales libres y agentes contaminantes hacia la raíz; de eso se nutre la planta, y al mismo tiempo el ambiente se purifica”, explica.

¿Y cuándo estará listo el proyecto para recibir visitantes? Marco adelanta que el área del showroom podría estar lista entre noviembre y principios de diciembre. La intención es que las personas puedan conocer el sistema, llevarse una planta y, ojalá, implementar este método natural en sus propios hogares.

Ecogardens se ubica en las Vueltas de Potrero Grande de Buenos Aires de Puntarenas, un espacio donde la naturaleza y la sostenibilidad se unen para ofrecer soluciones reales al manejo del agua.



