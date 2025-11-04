Prepárese para las comilonas de fin de año con estos consejos digestivos



Se acerca la época más alegre del año, pero también una de las más exigentes para nuestro sistema digestivo. Durante noviembre y diciembre solemos comer más, aumentar el consumo de azúcar, grasas y bebidas, y combinar alimentos que normalmente no consumiríamos juntos. Todo esto puede pasar factura al estómago, intestinos e hígado, afectando nuestra energía y bienestar.

Preparar la digestión con anticipación puede marcar la diferencia. Expertos recomiendan cuidar los órganos digestivos antes, durante y después de las comidas, y apoyarse en suplementos naturales que faciliten los procesos digestivos.



Antes de comer, productos con enzimas digestivas a base de papaya y piña, como la papaína y la bromelina, ayudan a descomponer mejor las proteínas y grasas. También el vinagre de manzana en cápsulas puede mejorar la digestión al favorecer la acidez gástrica sin causar irritación.



Durante el día, los probióticos fortalecen la microbiota intestinal, mejorando la absorción de nutrientes y reforzando el sistema inmunológico. Si después de comer aparecen molestias, el óxido de magnesio y la glutamina pueden aliviar la acidez y reducir la inflamación intestinal. Además, el zinc contribuye a la producción de enzimas digestivas propias del cuerpo.



Prepararse con tiempo y tener a mano estos aliados naturales permite disfrutar las fiestas con energía, bienestar y sin molestias digestivas. Porque el verdadero espíritu navideño también se celebra desde adentro.