Preparar el cuerpo antes de la romería evita lesiones

Antes de emprender una caminata larga como una romería es fundamental tomarse un tiempo para calentar adecuadamente el cuerpo.

Calentamiento de 10 a 15 minutos



Realizar un calentamiento de entre 10 y 15 minutos es esencial antes de empezar a caminar. Este debe incluir movimientos suaves y sostenidos. Estiramientos de piernas, brazos, espalda y cadera pueden marcar la diferencia para sentirse cómodo durante toda la caminata.



Durante la romería, tu cuerpo siente el esfuerzo. Si te duele la espalda, las piernas o el cuello, no te aguantes. Tioflex es tres en uno: relaja los músculos, desinflama y alivia el dolor. Ideal para que sigas tu camino con más comodidad.



¡Movete sin dolor con Tioflex!



Ejercita las articulaciones



Antes de comenzar a caminar, es importante movilizar las articulaciones como los codos, hombros, rodillas, tobillos y cadera mediante movimientos suaves y dinámicos en diferentes direcciones.



Activa las piernas



No olvides activar las piernas antes de caminar. Ejercicios como sentadillas, desplantes y desplazamientos laterales suaves ayudan a generar una mayor actividad muscular en las piernas, lo que contribuirá a un mejor desempeño durante la caminata.



Calentar no solo prepara al cuerpo físicamente, también contribuye al bienestar general durante la caminata.