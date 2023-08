Pareja agradece a La Negrita por milagro de ser padres: "Mis óvulos no funcionaban"

2 de agosto de 2023, 8:45 AM

“Lo más difícil fue que me dijeran 'vete para la casa, ya no hay nada que hacer, ni tú ni tu esposo van a poder tener hijos porque tus óvulos no funcionan'. Fueron 12 años largos, más de una década en la que se nos hacía eterno ese tiempo. Las personas allegadas nos decían: 'Esperen y confíen en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto'”.