OpenAI, HONOR y Apple sacuden mundo ‘tech’ con nuevas apuestas en IA y ‘smartphones’

OpenAI lanzó una alternativa de pago más accesible para captar más usuario y más dinero.

La empresa de inteligencia artificial anunció ChatGPT Go por un precio de 8 dólares al mes, pero el usuario recibirá anuncios. Quien pague esta suscripción podrá acceso a diez veces más mensajes, generación de imágenes, carga de archivos.

Los usuarios de este modelo tendrán acceso a GPT-5.2 Instant.

HONOR anunció un nuevo modelo de teléfono inteligente llamado Magic8 Pro Air. Este es un teléfono lanzado en China que si bien es muy delgado, tiene especificaciones de dispositivo de gama alta.

Cuenta con una cámara triple y una batería 5.500 miliamperios. Su procesador es Dimensity 9500 de Mediatek.

El Honor Magic8 Pro Air tiene pantalla de 6.31 pulgadas y su grosor es de 6.1 milímetros.

Los próximos iPhone 18 Pro y Pro Max presentarían cambios, pues muchos de los componentes de Face ID estarán ocultos bajo la pantalla. Esto tendría como consecuencia que la llamada Isla Dinámica sea más pequeña y allí estaría la cámara de selfis.

Este cambio le daría al usuario menos obstáculos en la pantalla.

Varios especialistas descartan que la cámara de selfis se traslade a un costado de la pantalla en el dispositivo.

