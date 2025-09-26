Obras de condominio social avanzan con distintivo de Bandera Azul Ecológica

El Condominio Vertical Jacarandas, ubicado en Sagrada Familia (San José) y que consta de 192 soluciones habitacionales, recibió recientemente la segunda Bandera Azul Ecológica, esta vez en la modalidad de construcción, por parte del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).



Este Condominio cuenta con la Certificación de Bandera Azul tanto en el diseño como en la construcción, cuya implementación implicó una serie de rubros que se consideran como no usuales y que incluyen aceras de concreto con franja táctil, la utilización de estructuras de pavimento con adoquín filtrante, aceras de juegos infantiles y accesos de concreto con franja táctil; colocación de Huerta de Composta y colocación de Luminarias LED en bombeo y mantenimiento.



El proyecto actualmente tiene un avance general del 16,41% y representa una inversión superior a los ₡7.396 millones por parte del BANHVI.



“Nuestro interés es promover el desarrollo de más proyectos de interés social con criterios sostenibles, a través de un enfoque de diseño y construcción de edificaciones que favorezca la implementación de estrategias innovadoras, donde se optimicen los recursos y materiales, se reduzca el consumo energético, se promueva el uso de fuentes energéticas alternativas y se aplique buenas prácticas constructivas”, detalló Dagoberto Hidalgo, Gerente General del BANHVI.



“La doble obtención de la Bandera Azul Ecológica en diseño y en construcción confirma que es posible desarrollar vivienda de interés social bajo los más altos criterios de sostenibilidad. El Condominio Jacarandas integra prácticas poco habituales en este tipo de proyectos, como pavimentos filtrantes, luminarias de bajo consumo y espacios accesibles para poblaciones vulnerables, lo que marca un precedente en la forma de concebir la vivienda social en el país. Desde MUCAP supervisamos que estos estándares no se queden en el papel, sino que se traduzcan en calidad de vida y en entornos más seguros y sostenibles para las familias”, manifestó Lisander Chacón, sub-Gerente Comercial de Mucap.



Este proyecto va a dar una solución habitacional integral a 192 familias, la mayoría de las cuales tiene más de 20 años de vivir en el precario “Gracias a Dios” en condiciones de pobreza extrema, en las márgenes del río María Aguilar. Un grupo menor proviene de asentamientos de Pavas.

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP) es la entidad autorizada y encargada de la revisión de los expedientes de las familias y de supervisar el proyecto. A su vez, la empresa SOGOTICA S.A.es la responsable de la construcción de las obras.

Se construye al frente del mismo precario, en el barrio Sagrada Familia de San Sebastián (San José) y constará de 12 torres de apartamentos de cuatro niveles, con 16 soluciones habitacionales en cada torre, sobre un terreno de 11.580 metros cuadrados donado por la Municipalidad de San José al BANHVI.

Las obras incluyen la construcción de seis viviendas destinadas para alojar adultos mayores y sus necesidades, 10 viviendas para la atención de núcleos familiares que cuentan con algún miembro que presenta problemas de movilidad disminuida, 18 viviendas con tres dormitorios para la atención de núcleos familiares numerosos y 158 viviendas de dos dormitorios.

El proyecto contará con otras obras de infraestructura como la red de distribución eléctrica y telecomunicaciones, sistema de alcantarillado pluvial, red para el abastecimiento de agua potable, red de alcantarillado sanitario, además: aceras, rampas, señalización vial, dos zonas de juegos infantiles y zonas verdes, muros, cerramiento perimetral, 21 espacios de estacionamiento para vehículos, 2 espacios para personas con discapacidad motora y 20 espacios para parqueo para bicicletas y motocicletas, entre otros beneficios.



