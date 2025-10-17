Nuevos modelos de Xiaomi son ideales para los amantes de la fotografía

La marca #2 en smartphones de Latinoamérica convierte a Costa Rica en el epicentro de la innovación tecnológica con el lanzamiento oficial de la nueva Serie Xiaomi 15T (ver video adjunto).

Ambos modelos integran un sistema de triple cámara con óptica Leica: el Xiaomi 15T incluye lente principal, ultra gran angular y telefoto; mientras que el Xiaomi 15T Pro estrena la nueva Leica 5x Pro Telefoto con Zoom óptico de hasta 5x y Ultra Zoom de 20x.



Durante las primeras ventas, quienes adquieran el Xiaomi 15T recibirán una Xiaomi Smart Band 10 gratis, y quienes compren el Xiaomi 15T Pro obtendrán unos Xiaomi Buds 5, hasta agotar existencias.