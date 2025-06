Nissan: Más que autos, un compromiso con el planeta

Innovación, tecnología y seguridad, por supuesto que Nissan es todo eso y además es sostenibilidad, responsabilidad social y visión.

Y este que estamos viendo es el centro de distribución más grande del país, por eso vamos a conocer hoy del trabajo y la excelencia que hay detrás de cada vehículo Nissan que hoy circula en Costa Rica.



Eso sí, antes tenemos que irnos hasta México. Esta es la planta de Nissan en Aguascalientes, México, una de las más importantes del continente.



Me invitaron a conocer cómo la innovación, la tecnología y el compromiso ambiental hacen de Nissan una marca responsable con nuestro planeta y lo más emocionante como todo esto también impacta directamente en Costa Rica.



En estas plantas se han producido 17 millones de unidades y hoy llegan a 70 países. ¡Usted los ha visto! El Sentra, el Kicks, el Kicks Play, el Frontier y hasta el Versa.



Entre la automatización de procesos y la tecnología de punta no puede faltar el conocimiento, la experiencia y el compromiso de los colaboradores, incluidas más de 2 mil mujeres. ¡Por cierto!



Este es uno de los tres Global Training Center de Nissan en el mundo y sí está en Latinoamérica.



Básicamente, aquí entrenan a maestros que a su vez capacitan a muchísimos de los colaboradores de Nissan alrededor de América Latina. Les enseñan temas de pintura, carrocería, de robótica, todo lo que necesitan para que evidentemente recibamos un producto de muchísima calidad.



Y este compromiso no se queda aquí, en Costa Rica Nissan va de la mano con esta visión impulsando tecnologías como la E-Power, instalando sistemas de cosechas de lluvias para algunos de sus procesos, también clasificando residuos en todas sus agencias, participando activamente en el programa Bandera Azul Ecológica, contando con la certificación ISO-14001 y una prueba más galardonados con el premio por buenas prácticas ambientales de la Cámara Americana.



Uno de los aspectos más importantes es el sistema de reciclaje interno, más del 90 % de los residuos generados aquí se reutilizan o se procesan de forma responsable, impulsando una verdadera economía circular.



Y ¿sabe porque esto importa?, porque detrás de la compra de un Nissan también hay un compromiso con el medio ambiente.