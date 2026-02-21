Muy pronto, CarPlay permitirá ver videos en la pantalla del carro

La nueva función de la plataforma CarPlay para ver videos en la pantalla del carro estará lista muy pronto.

Un desarrollador encontró cómo habilitar la función en un simulador luego de descargar la versión beta de iOS 26.4. Los contenidos de las aplicaciones se enviarán del teléfono a la pantalla del carro vía AirPlay; sin embargo, Apple TV sí tendrá aplicación en la pantalla del carro.

Esta función solo se podrá usar con el vehículo detenido.

La marca Nothing anunció que tendrá un evento de lanzamiento a inicios del mes de marzo. La empresa presentará su nuevo dispositivo Phone (4A), un modelo de menor costo. Este teléfono tendrá una batería de más de 5 mil miliamperios y procesador Snapdragon de la serie 7.

La actividad será el 5 de marzo, un día después del evento de experiencia anunciado por Apple.

Google lanzó una nueva función para su plataforma de inteligencia artificial Gemini y es la creación de música. Los usuarios podrán crear música instrumental o con letra solamente realizando una solicitud con texto.

Esta es una función que hasta ahora estaba reservada para servicios especializados de inteligencia artificial para música.

El servicio se lanzó en ocho idiomas, incluido el español, dentro de la aplicación Gemini y genera una canción de 30 segundos.

