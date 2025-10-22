Mauricio Fair, talentoso mixólogo de Zonna Gastro, gana primera edición de Mezcal Lab 2025

Mezcales Casa Armando y Habla Bebidas, distribuidor en el país, se enorgullecen en anunciar a Mauricio Fair como el ganador en Costa Rica de la primera edición del Mezcal Lab 2025, una competencia de coctelería diseñada para honrar la rica herencia del mezcal de sus tres marcas, Señorío, Zignum y Recuerdo.



“Me honra anunciar a Mauricio Fair, el talentoso mixólogo del restaurante Zonna Gastro, como el ganador de esta primera edición, quien conquistó al jurado con el cóctel ‘El agricultor’, una inspiración a base de Mezcal Recuerdo Joven, limón, agua de pepino gasificada y un innovador jarabe de remolachas ticas”, comentó Cristina Casado, directora comercial internacional de Mezcales Casa Armando.



En el concurso, los participantes tenían como condición utilizar el mezcal como ingrediente principal y otros insumos locales con ingredientes de proximidad, que resaltaran en el cóctel.



Por su parte, el ganador afirmó que su creación fue inspirada en los trabajadores del campo costarricense, “agricultores que trabajan duro su tierra, asimismo en las tierras mexicanas”, dijo Mauricio, quien además se llevó un premio de $500.



Para todos los amantes del mezcal, el cóctel ganador podrá ser disfrutado en el Restaurante Zonna Gastro, a partir de esta semana y por tiempo limitado.



Mezcales Casa Armando ofrece en Costa Rica tres de sus mejores líneas:



Línea Zignum Mezcal Premium: este es el mezcal más suave, sedoso y fácil de tomar. No es ahumado y tiene referencias desde Joven a Zignum Añejo.

Línea Señorío Mezcal Ultra premium: El Señor de los Mezcales es la armonía perfecta de la doble destilación de distintas intensidades y perfiles de sabor-aroma, logrando así un extraordinario ahumado suave, el balance perfecto entre las notas suaves de humo y el sabor del agave espadín.

Línea el Recuerdo Mezcal Tradicional: es el mezcal más auténtico, memorable y tradicional, con el ahumado característico del mezcal y notas cítricas para un sabor extraordinario.

Mezcales Casa Armando nació hace casi 20 años en Oaxaca y tuvo una rápida expansión internacional con presencia en más de 70 países en las Américas, Estados Unidos, Canadá, Europa, y Asia.