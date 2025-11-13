Madre de La Unión dona su leche materna para salvar a recién nacidos en UCI

Ver a su hija de año y medio sonriendo y jugando es parte de lo que motiva a Angie Román a donar leche humana, vecina de Concepción de La Unión. Al menos cinco veces a la semana, llega hasta el banco que se ubica en el Hospital de las Mujeres.

“Vas a ayudar grandemente a un montón de niños neonatos que están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatales de los hospitales de la CCSS y esto va a ser una solidaridad con las madres que tienen a sus bebés enfermos”, aseguró Rebeca Chinchilla, enfermera Banco Leche Humana.

Desde febrero, Román se comprometió a ayudar a muchos recién nacidos que necesitan leche. La extracción dura entre 15 y 20 minutos.

“Yo creí que no podía donar porque no producía muchísima leche, pero ya después vi que sí podía hacerlo, con una bolsita o dos cada día, significa la oportunidad de poder dar algo de mí, que yo recibí como un regalo también, un trabajo en equipo de mi bebé y mía”, comentó Angie Román.

El Banco de Leche Humana necesita al menos 150 donantes para darle una debida atención a los niños de los diferentes hospitales.

Incluso hay un programa para que puedan llegar a recoger la leche hasta los hogares.

A Angie le quedan al menos cinco meses para seguir donando, espera que sus pasos puedan seguirlos muchas madres más.