Los estiramientos que recomiendan los expertos antes y después de la romería

Los estiramientos son un paso fundamental antes de iniciar la romería. Además de preparar los músculos para el esfuerzo físico, ayudan a activar el cuerpo y disminuir el riesgo de lesiones durante una caminata que puede extenderse por varias horas. Entre los ejercicios recomendados están el estiramiento de cuádriceps, pantorrillas, caderas y movimientos de brazos para despertar la musculatura antes de emprender el recorrido.

Una vez concluida la caminata, también es importante dedicar algunos minutos a la recuperación. Los especialistas recomiendan sentarse con las piernas extendidas e intentar alcanzar las puntas de los pies o los tobillos, realizar estiramientos de la parte interna de las piernas uniendo las plantas de los pies y efectuar rotaciones de tronco para relajar la espalda. Lo ideal es mantener cada posición durante unos 15 segundos y repetir la rutina en tres ocasiones.



Durante la romería es normal que el cuerpo resienta el esfuerzo, especialmente en la espalda, las piernas o el cuello. En esos casos, Tioflex se presenta como una opción para aliviar las molestias, gracias a su acción tres en uno que ayuda a relajar el músculo, desinflamar y aliviar el dolor, permitiendo continuar o recuperarse del recorrido con mayor comodidad.