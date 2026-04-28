Lo que debe hacer ahora para que sus plantas sobrevivan la temporada lluviosa en Costa Rica
El exceso de humedad, los hongos y las plagas amenazan sus plantas cada año. Estos son los cuidados esenciales para protegerlas.
La llegada de la temporada de lluvias en Costa Rica trae beneficios para las plantas, pero también riesgos como el exceso de humedad, la aparición de hongos y el aumento de plagas.
Uno de los principales cuidados es controlar el riego. Antes de añadir agua, se recomienda verificar la humedad del sustrato: si está húmedo, no es necesario regar. Además, es fundamental que las macetas cuenten con buen drenaje para evitar la pudrición de raíces, que suele manifestarse con hojas amarillas o caídas.
Para mejorar estas condiciones, se puede utilizar el sustrato para orquídeas de EverGreen, diseñado para facilitar la aireación y evitar la acumulación de agua.
En cuanto a plagas y enfermedades, la presencia de insectos o manchas en las hojas requiere atención inmediata. Productos como el fungicida multiefecto de EverGreen y el Miracle Mix de EverGreen ofrecen protección al combinar acción contra hongos e insectos, con mayor duración en condiciones lluviosas.
La fertilización también es recomendable en esta época, preferiblemente con opciones granuladas que liberen nutrientes de forma progresiva. Entre ellas destacan las fórmulas 15-15-15 para plantas verdes y 10-30-10 para estimular la floración, disponibles en la línea de EverGreen.
Con medidas básicas y el uso de productos adecuados, es posible mantener las plantas saludables durante toda la temporada lluviosa.