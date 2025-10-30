Llegaron las ‘Black Weeks’ con descuentos de hasta 60% durante noviembre

Tiendas Universal da inicio a sus esperadas Black Weeks, una temporada de promociones que se extenderá durante todo noviembre con descuentos y ofertas que cambiarán cada semana.

Los clientes podrán encontrar rebajas de hasta un 60% en todas las categorías: hogar, tecnología, juguetes, artículos de Navidad y más, tanto en tiendas físicas, por WhatsApp o en línea por tiendaniversal.com.

Este primer fin de semana, hasta el 2 de noviembre, destaca una promoción especial del 50% de descuento en toda la decoración navideña y un 20% en inflables, árboles, luces y villas, beneficios exclusivos para miembros de Club Universal. Afiliarse es gratuito y puede hacerse directamente en el área de cajas de cualquier tienda.

Universal invita a los clientes a estar atentos, ya que cada semana traerá nuevas promociones en diferentes departamentos durante estas Black Weeks.

