Llega a Costa Rica el equipo de resonancia magnética más moderno de Centroamérica

ASEMBIS anunció la incorporación del equipo de resonancia magnética más moderno y único en toda Centroamérica, una tecnología que marca un antes y un después en la atención médica en Costa Rica.

El equipo utiliza un campo magnético y ondas de radio para generar imágenes detalladas de los tejidos blandos, así como de la columna completa. Gracias a esta claridad, es posible identificar lesiones, masas y tumores con mayor exactitud que los equipos tradicionales (ver información completa en el video adjunto).



Entre sus principales innovaciones destaca la incorporación de inteligencia artificial, una apertura amplia de 70 centímetros, la capacidad de atender pacientes de hasta 250 kilos y una reducción del ruido acústico en un 80%.



Más información en el sitio web: asembis.org.