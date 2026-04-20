Liberty y Starlink llevarán señal móvil a zonas sin cobertura en Costa Rica

Liberty Costa Rica y Starlink sellaron una alianza que busca cambiar el mapa de la conectividad en el país. La iniciativa propone llevar señal móvil a territorios donde hoy reina el silencio digital, mediante una red satelital que conecta directamente con los teléfonos de los usuarios.

El proyecto, denominado Liberty Starlink, se desplegará de forma progresiva y permitirá que dispositivos con tecnología 4G LTE accedan a servicios de comunicación incluso en zonas donde la infraestructura terrestre no llega. En lugar de torres tradicionales, la señal viajará desde el espacio: una constelación de unos 650 satélites en órbita baja funcionará como una red extendida sobre el territorio.



Cada uno de estos satélites actúa como un punto de conexión que se enlaza con una frecuencia propia de Liberty, abriendo una ruta alternativa para la comunicación en áreas remotas o de difícil acceso. Se trata de una arquitectura que redefine la manera en que se concibe la cobertura móvil, al trasladar parte de la red fuera de la superficie terrestre.

El servicio de conexión satelital móvil estará incluido sin costo adicional en los planes pospago y disponible bajo demanda para clientes prepago.

Uno de los principales beneficios de esta tecnología es la seguridad, ya que en casos de emergencia permitirá a las personas mantenerse en contacto cuando las redes terrestres no estén disponibles.



Con este paso, Costa Rica se suma a países como Ucrania, Chile y Perú, donde ya se implementan soluciones similares. La tendencia apunta hacia sistemas más resilientes, capaces de sostener la comunicación incluso en condiciones adversas, y de acortar la distancia entre los lugares más apartados y el resto del mundo.