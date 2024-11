Láser para despigmentar cejas: Un procedimiento preciso y no invasivo

Contenido patrocinado

El tratamiento de láser para despigmentar las cejas es una técnica no invasiva diseñada para eliminar o aclarar los pigmentos no deseados de las cejas, especialmente aquellos de procedimientos previos de micropigmentación o tatuajes que hayan cambiado de color o que ya no sean deseados.

Este procedimiento emplea un láser que emite pulsos de luz de alta energía para fragmentar las partículas de pigmento en la piel sin dañar los tejidos circundantes.

Estas partículas fragmentadas luego son absorbidas y eliminadas gradualmente por el sistema inmunológico del cuerpo.



Generalmente se necesitan varias sesiones dependiendo del color, la profundidad y la antigüedad del pigmento y de la respuesta de la piel.

Como parte de sus beneficios tenemos la eliminación precisa del pigmento, preserva los folículos pilosos, menor riesgo de cicatrices y la corrección del color.

Para más información puede contactar a Studio CRMS a los teléfonos 7113-9699 o al 4030-0109.