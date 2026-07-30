La Virgen de los Ángeles está protegida: así actúa la Basílica ante una emergencia

La imagen de la patrona de Costa Rica cuenta con protocolos específicos para ser protegida en caso de una emergencia. Sin embargo, según el rector de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, Miguel Adrián Rivera, la prioridad siempre será resguardar la integridad de los fieles que visitan el santuario.

Este año, la patrona de Costa Rica tuvo que ser evacuada de manera preventiva tras una amenaza de bomba que obligó a activar los planes de seguridad (ver video adjunto).



En aquella ocasión, la imagen de apenas 15 centímetros fue colocada en una caja especial y trasladada a un lugar seguro mientras las autoridades realizaban una revisión completa de las instalaciones.



Situaciones como amenazas, hechos delictivos o emergencias naturales requieren una respuesta coordinada para proteger tanto a la imagen como a las miles de personas que acuden al templo.

"En cualquier eventualidad, siempre la prioridad van a ser los fieles que están dentro del templo, la seguridad de los fieles y del personal. En un segundo momento, por supuesto, la imagen. Y eso sí implica una coordinación que el párroco hace directamente con el señor obispo para determinar los procedimientos a seguir, detalló Rivera.

La afirmación cobra especial relevancia en un santuario que recibe, en promedio, unas 6.000 personas cada fin de semana.



Más vigilancia y coordinación



Con el paso de los años, la Basílica de los Ángeles ha fortalecido sus medidas de seguridad para responder de mejor manera ante eventuales situaciones de riesgo.



Entre las acciones implementadas destacan la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos, incluido el sector donde se encuentra la imagen de La Negrita, así como una mayor coordinación con los cuerpos policiales y organismos de emergencia.

"Tenemos siempre el apoyo de Vigilancia Aérea, de la Fuerza Pública. También tenemos seguridad a lo interno de la basílica, seguridad privada. Y desde unos años para atrás, también incluso ella cuenta con un blindaje que le da un gran resguardo tanto a la imagen como al resplandor, como a la corona", agregó el padre Luis Esteban Fernández, vocero del Santuario Nacional.

Según las autoridades de este templo, los mecanismos actuales permiten atender de forma eficiente los desafíos que enfrenta un sitio que cada año recibe a cientos de miles de peregrinos y visitantes.



