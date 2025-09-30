Nacional
La receta para tener un corazón sano inicia con estos pequeños cambios
Adoptar algunos hábitos a partir de hoy puede marcar la diferencia en la prevención de un infarto.
Cambios muy simples pueden ayudarle a reducir la probabilidad de un infarto hasta en un 80%. Por ejemplo, consumir una dieta sana y equilibrada que incluya frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado, legumbres y, además, no olvide usar poca sal y azúcar.
Es importante reducir el consumo de frituras. Hay que hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día.
La decisión del cambio es suya: recuerde que su corazón está en sus manos, inicie los cambios hoy y estará reduciendo el riesgo de un infarto.