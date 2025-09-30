EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

La receta para tener un corazón sano inicia con estos pequeños cambios

Adoptar algunos hábitos a partir de hoy puede marcar la diferencia en la prevención de un infarto.

Por Teletica.com Redacción 30 de septiembre de 2025, 14:20 PM

Cambios muy simples pueden ayudarle a reducir la probabilidad de un infarto hasta en un 80%. Por ejemplo, consumir una dieta sana y equilibrada que incluya frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado, legumbres y, además, no olvide usar poca sal y azúcar. 

Es importante reducir el consumo de frituras. Hay que hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día. 

La decisión del cambio es suya: recuerde que su corazón está en sus manos, inicie los cambios hoy y estará reduciendo el riesgo de un infarto. 

Contenido Patrocinado

Tags
Más notas