La receta para tener un corazón sano inicia con estos pequeños cambios

Cambios muy simples pueden ayudarle a reducir la probabilidad de un infarto hasta en un 80%. Por ejemplo, consumir una dieta sana y equilibrada que incluya frutas y verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado, legumbres y, además, no olvide usar poca sal y azúcar.



Es importante reducir el consumo de frituras. Hay que hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día.



La decisión del cambio es suya: recuerde que su corazón está en sus manos, inicie los cambios hoy y estará reduciendo el riesgo de un infarto.