La Negrita salvó a su nieto, y doña Patricia le responde con lo que mejor sabe hacer: coserle un vestido

Doña Patricia Cascante, vecina de La Isla de Ciudad Quesada, siempre albergó el deseo de hacer algo especial para la Virgen de los Ángeles. Sin embargo, fue una experiencia que ella misma describe como milagrosa —vivida junto a su nieto— la que terminó de encender en ella la determinación de convertir ese anhelo en realidad.





Cuando se enteró de que este año le correspondía a la diócesis de su cantón participar en la tradición de vestir a la Negrita, doña Patricia no vaciló. Con su máquina de coser y su habilidad, se puso manos a la obra y comenzó a dar forma a sus propuestas para engalanar a la patrona de Costa Rica.





El resultado de ese esfuerzo y esa devoción son tres diseños de vestidos que doña Patricia presentará como candidatos para vestir a la Virgen de los Ángeles. Las personas interesadas en participar en este proceso también pueden hacerlo: deben inscribirse y llevar sus propuestas a la Curia Diocesana antes del próximo 19 de julio.



