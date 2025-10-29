La inteligencia artificial se vuelve más accesible con la nueva Serie de Galaxy

Samsung presentó oficialmente el Galaxy S25 FE, la Galaxy Tab S11, la Galaxy Tab S10 Lite y los Galaxy Buds3 FE, una nueva generación de dispositivos que ponen la inteligencia artificial al alcance de más personas.

El Galaxy S25 FE llega con herramientas como Generative Edit e Instant Slow-mo, que permiten transformar fotos y videos de forma sencilla. Además, incorpora funciones como Audio Eraser y Auto Trim para una edición más rápida y precisa. Entre las novedades impulsadas por Galaxy AI destacan Gémini Live, que facilita conversaciones naturales en tiempo real; Now Bar y Now Brief, que muestran información útil desde la pantalla de bloqueo; y Marcar para buscar con Google, que ofrece sugerencias contextuales sobre lo que aparece en pantalla.



Con una cámara frontal de 12 MP, diseño elegante y rendimiento optimizado, el S25 FE combina innovación y accesibilidad. Como promoción de lanzamiento, quienes adquieran el nuevo smartphone recibirán un e-voucher de ₡25,000 y un 40% de descuento en los Buds3 FE.

Por su parte, la Galaxy Tab S11 redefine la productividad móvil con una pantalla Dynamic AMOLED 2X y un diseño ultradelgado. Su nuevo S Pen ofrece una experiencia de escritura y dibujo más precisa, mientras que el Samsung DeX Avanzado convierte la tablet en una estación de trabajo profesional. Además, es compatible con aplicaciones como Goodnotes, Clip Studio Paint, LumaFusion y Notion, pensadas para estudiantes, artistas y profesionales.

Completando el ecosistema, los Galaxy Buds3 FE destacan por su sonido de alta fidelidad, cancelación activa de ruido (ANC) y funciones impulsadas por IA, como la transcripción de voz en tiempo real y comandos inteligentes por voz. Su diseño ergonómico, batería de larga duración y resistencia al agua IPX2 los convierten en el complemento ideal para el día a día.

Con esta nueva línea, Samsung reafirma su compromiso de democratizar la inteligencia artificial, ofreciendo tecnología premium para todos sin comprometer rendimiento ni calidad.

Los nuevos Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 y Galaxy Buds3 FE ya están disponibles en la Tienda Online de Samsung, Tiendas Samsung, Kioskos Samsung y retailers como Gollo y Monge.